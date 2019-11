Il flusso perturbato atlantico torna in piena forma ed è pronto a sferrare un nuovo attacco sull’Italia.

Nelle prossime ore un minimo di bassa pressione si organizzerà sulle Isole Britanniche e nella giornata di venerdì si approfondirà fino a 975hPa,

Da questo vortice si dipartirà un’intensa perturbazione che nella giornata di sabato raggiungerà la nostra Penisola accompagnata da forti venti di scirocco e porterà maltempo a iniziare dalla Sardegna e le regioni di Nordovest.

Tra sabato e domenica il fronte si avvarrà anche di un minimo secondario che si scaverà sull’area tirrenica e le condizioni peggioreranno ulteriormente con venti molto forti e piogge e temporali intensi che si estenderanno a gran parte delle regioni soprattutto tirreniche.

Ad Ognissanti al Nord inizialmente, anche se con cieli spesso grigi per foschie dense e nubi basse sulla Val Padana centro-occidentale, maggiori schiarite invece verso l’Adriatico.

Entro sera nuovo peggioramento al Nordovest per l’ingresso di un’altra perturbazione dall’Atlantico e ripresa di piogge sparse su Valle d’Aosta, Piemonte e Ponente Ligure, di debole intensità, in estensione alle Alpi lombarde.

Al Centro qualche pioggia al mattino su adriatiche e basso Lazio, in esaurimento dal pomeriggio anche se con schiarite solo temporanee.

Variabilità sul restante versante tirrenico con qualche schiarita nel pomeriggio ma nubi in nuova intensificazione in serata.

Spiccata variabilità in Sardegna con qualche pioggia in attenuazione in serata.

Al Sud instabile su tirreniche, Sicilia e alta Puglia con piogge e fenomeni anche temporaleschi nella prima parte della giornata, in successiva attenuazione.

Condizioni migliori su Salento e ioniche peninsulari con maggiori schiarite, ma con qualche rovescio in arrivo entro sera sulla Calabria ionica.

Nella giornata di sabato al Nord molto nuvoloso o coperto con piogge in intensificazione dal pomeriggio al Nordovest, sulla Lombardia ed in Emilia quando potranno assumere carattere di forte rovescio o di temporale.

In serata fenomeni forti anche sul Triveneto. Centro ulteriore peggioramento su Sardegna e Toscana con piogge e temporali anche forti tra il pomeriggio e la sera.

Nuvolosità irregolare e qualche piovasco anche su Umbria, Lazio e interne adriatiche, variabilità asciutta sui litorali adriatici.

Sud qualche pioggia sulla Campania e in forma più isolata anche in Sicilia e sulla Calabria tirrenica, variabilità e fenomeni non significativi altrove.

Temperature stazionarie al Nord e Toscana, in aumento sul resto della Penisola. Venti forti meridionali con mari molto mossi fino ad agitati.

Domenica a Nord è diffuso il maltempo con piogge e temporali anche forti in graduale attenuazione da ovest a partire dalla sera.

Al Centro diffuso maltempo su Sardegna, tirreniche e interne tirreniche con piogge e temporali anche forti.

Fenomeni più isolati lungo l’Adriatico dove comunque non si escludono anche locali temporali.

A Sud maltempo sulla Campania con piogge e temporali anche forti, maggiore variabilità altrove con fenomeni più sporadici ma non esclusi.

Temperature in lieve generale diminuzione. Venti forti meridionali in rotazione da O/NO su Sardegna e alto Tirreno.

Mari agitati con locali burrasche al largo e mareggiate lungo le coste esposte.