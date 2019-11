Rieti – Bella vittoria esterna per le Stelle Marine che si impongono in casa del Rieti con largo punteggio. I ragazzi di coach Pasquinelli, pur privi di Grande, mettono in pratica una convincente prova corale.

Gli avversari, con molte assenze, non entrano mai in partita tanto che i 23 punti di svantaggio al termine del primo tempo sembrano già incolmabili. Ottima occasione per la squadra lidense per far entrare in campo i più giovani, che danno un ottimo contributo alla riuscita della partita.

Dunque ancora una buona prova per le Stelle Marine, che a fine gara vede a referto ben 5 elementi in doppia cifra.

C Silver

Willie BK Rieti – Stelle Marine

75-105

(parz. 17-29; 14-25; 23-34; 22-28)

Stelle Marine: Di Paolo 19, Caracci, Maiello, Vacca 2, Pasquali 8, Bedetti 10, Tiraferri 3, Amantini 19, Petrella 1, Frusone 18, Troiani 19, Cascio 6. All. Pasquinelli, Ass. Volpe.

(Il Faro on line)