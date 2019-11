Ardea, Lungomare degli Ardeatini: risolto il problema dell’allagamento

Ardea – Proseguono alla grande i lavori di ripristino manto stradale in alcuni tratti su Lungomare degli Ardeatini ed alcune strade che lo incrociano tipo, Via Chieti, Via Catanzaro, Via Caltanissetta, ecc., a seguito dei lavori di scavo per il completamento della rete fognaria.

Ma la notizia più eclatante e più bella, che tutti noi cittadini attendevamo da decenni, oltre al completamento della rete fognaria e il nuovo manto stradale, è la risoluzione definitiva del grandissimo problema dell’allagamento da acque pluviali di tutto il Lungomare degli Ardeatini e le vie che lo attraversano, tipo Via Chieti, Via Catanzaro, Via Caltanissetta, ecc., mediante nuove tecnologie d’avanguardia.

Nell’aiuola spartitraffico di Via Firenze, è stato installato il sistema di pompaggio delle acque pluviali di tutta Marina di Ardea, composto da:

un Quadro di comando primario elettronico che mette direttamente in funzione le pompe di aspirazione delle acque pluviali;

un Gruppo soccorritore con generatore elettrico a gasolio che entra in funzione automaticamente in mancanza di corrente.

Tutto questo è per risolvere definitivamente il grande e angosciante problema dell’allagamento del Lungomare degli Ardeatini e delle Vie che lo incrociano.

Il funzionamento del sistema di pompaggio delle acque pluviali, è tutto sotto controllo dell’ente Idrica, H24, attraverso sorveglianza computerizzata, per segnalare eventuali guasti, mal funzionamenti ed eventuali manomissioni illecite.

Questo, è quanto è stato riferito dal tecnico preposto, all’Ass.ne “RivalutiAmo Marina di Ardea”.

(Il Faro online)