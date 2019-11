Budapest – Bilancio finale scoppiettante per l’Italkarate che ha partecipato alla Coppa Europa Wadokai a Budapest. Sono 21 le medaglie vinte nella giornata appena conclusa.

7 medaglie sono arrivate dal kata e 14 allori invece sono giunti dal kumite. Medaglie personale dei karateka azzurri. Due i primi posti. Siria Nicoletti è salita sul primo gradino nel kumite under 21 dei 53 chilogrammi. Stesso colore di medaglia ma in una diversa specialità per Fabrizio Ascone che si è aggiudicato l’oro nel kata individuale. La stessa Nicoletti ha anche conquistato l’argento nel kata individuale.

Come documentato nel pomeriggio da Il Faro on line (leggi qui), Luca Leoni ha messo al collo il bronzo nel cadetti. Una delle prime medaglie azzurre arrivate e nel kata. Federica Pala è terza in Europa nel kata categoria ragazzi e bronzo anche nel kumite dei 40 kg. Il veterano Diego Del Proposto ha vinto due medaglie. Entrambe del terzo posto. Una per il kata a squadre e l’altra per il kumite e sempre in squadra con i compagni azzurri. Samuele Catania è terzo in questa Coppa Europa Wadokai. Nei cadetti si è aggiudicato il bronzo nei 52 chilogrammi. Il quartetto femminile del combattimento composto da Ginevra Cavalieri, Francesca Pericoli, Federica Di Bello, Desiree Santarelli ha vinto il bronzo a squadre nel kumite.

Una pioggia di medaglie per l’Italia. E una intensa giornata in calendario di grandi successi per i ragazzi allenati da Salvatore Canto e Matteo Macri. Con loro in Ungheria.

Si chiude un’altra edizione pluridecorata per l’Italia della Fiam.

Di seguito le medaglie vinte e i nomi degli azzurri sul podio:

Luca Leoni: kata bronzo Cadetti B

Federica Pala: bronzo kata ragazzi 11-13 anni; bronzo nel kumite dei – 40 kg

Siria Nicoletti: argento kata Individuale; oro kumite – 53 Kg Under 21

Fabrizio Ascone: oro kata individuale; bronzo kata a squadre; bronzo kumite a squadre

Diego Del Proposto: bronzo kata a squadre; bronzo kumite a squadre

Federico Vannicelli: bronzo kata a squadre

Leonardo Inglese: bronzo kumite a Squadre

Giuseppe Menolascina: bronzo kumite a squadre

Luca Bandieri: bronzo kumite Under 21; bronzo a kumite squadre

Ginevra Cavalieri: bronzo kumite senior -55

Andrea Brunco: bronzo kumite cadetti -52

Samuele Catania: bronzo kumite cadetti -52

Ginevra Cavalieri, Francesca Pericoli, Federica Di Bello, Desiree Santarelli bronzo kumite a squadre

(Il Faro on line)(foto@Federazione Italiana Arti Marziali)