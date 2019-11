Coppa Europa Wadokai, la Yoshokan fa bis a Budapest

Budapest – Mentre sono in svolgimento le gare del pomeriggio che vedono protagonisti gli atleti azzurri del kumite, questa mattina l’Italkarate della Federazione Italiana Arti Marziali che sta partecipanto alla 47esima Coppa Europa Wadokai a Budapest ha conquistato due medaglie.

Sono a firma Yoshokan i due allori sino ad ora ottenuti dalla Nazionale italiana. Nelle gare di kata individuale il dojo lidense ha fatto bis. Luca Leoni ha messo al collo il bronzo per la categoria degli under 18. Con lui Federica Pala è salita sul terzo gradino per gli under 14 e Federica Di Bello, all’esordio azzurro come Pala, nonostante una prova brillante, come riporta la nota della Yoshokan, deve cedere il passo ad una pool agguerrita.

Nelle prossime ore, tutti gli aggiornamenti da Budapest.

(Il Faro on line)