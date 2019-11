FS Italiane, rapporto Onds 2018 Help Center Roma Termini: oltre 28mila interventi di assistenza

Nel 2018, sono stati oltre 28mila gli interventi di assistenza a persone in difficoltà realizzati nell’Help Center della stazione Roma Termini. A livello nazionale, i 18 Centri presenti nelle stazioni ferroviarie italiane hanno compiuto circa 450mila interventi.

È quanto emerge dal Rapporto 2018 dell’Osservatorio della Solidarietà nelle Stazioni Italiane (ONDS), il progetto realizzato dal Gruppo FS Italiane, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e la Cooperativa Sociale “Europe Consulting Onlus”.

Nel 2018 all’Help Center di Roma Termini si sono rivolte 2.415 persone, di cui solo il 34% già intercettate dal Centro anche nell’anno precedente. I cittadini italiani sono stati 555, circa il 23% del totale. Il numero maggiore di persone in stato di necessità che ha chiesto assistenza agli Help Center è rappresentato dagli stranieri: nel 2018 sono stati 1.859 (77% del totale). Gli uomini restano la maggioranza (81% degli utenti).

Il 73% degli interventi di assistenza sono stati a “bassa soglia” (distribuzione di pasti e beni di prima necessità); il restante 27% si dividono fra servizi di segretariato sociale, accoglienza, offerta di posti letto e orientamento igienico sanitario o nella ricerca di lavoro.

L’Help Center si inserisce all’interno delle attività del Polo Sociale Roma Termini, assieme al Centro Binario 95 ed al Magazzino Sociale Cittadino NeXtop MSC, nei locali a via di Porta San Lorenzo. Il Centro rappresenta oggi il presidio fisso della Sala Operativa Sociale del Comune di Roma e oltre alle attività di ascolto e orientamento, gestisce anche le emergenze sociali in stazione. Importanti sono le attività di monitoraggio di stazione e di Unità di strada, realizzate anche in altre stazioni della capitale, soprattutto Roma Tiburtina.

Ad oggi gli Help Center sono presenti nelle stazioni di Bari Centrale, Bologna Centrale, Brescia, Catania Centrale, Chivasso, Firenze Santa Maria Novella, Foggia, Genova Cornigliano, Melfi, Messina Centrale, Milano Centrale, Napoli Centrale, Pescara Centrale, Pisa San Rossore, Reggio Calabria Centrale, Roma Termini, Torino Porta Nuova e Trieste. Prossimamente saranno aperti gli Help Center di Cagliari e di Grosseto.

(Il Faro online)