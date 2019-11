Ludovico Ricci alla Viterbese, contratto di tre anni per il cittadino di Cerveteri

Viterbo – Vola in prima squadra Ludovico Ricci e appena diciottenne. Cresciuto nel vivaio della Viterbese indosserà la maglia della Serie C per tre anni. Un talento il difensore di Cerveteri, già calciatore importante del settore giovanile della società della Tuscia.

Si fa un regalo eccezionale per i suoi 18 anni. Un giocatore con un brillante futuro all’orizzonte nel calcio professionistico. Classe 2001, ha già esordito in stagione con la Viterbese scendendo in campo contro la Paganese, come fece anche nello scorso campionato. Ha convinto la società a blindarlo in modo definitivo. Lo ha voluto fortemente sin dagli inizi del raduno estivo tra le fila della prima squadra. Sta puntando sul settore giovanile il presidente Romano e Ricci rappresenta una piacevole punta dell’iceberg che vedrà tanti giovani indossare la maglia della prima squadra della Viterbese. La nuova era in Serie C.

(Il Faro on line)