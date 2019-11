“Mary Poppins – Il Musical” al Sistina: un’eccellenza (quasi) tutta italiana

Roma – “Mary Poppins – Il Musical”, in scena al Teatro Sistina di Roma fino al 6 gennaio 2020, è uno spettacolo che poco o nulla ha da invidiare ai suoi corrispettivi esteri. Basato sulle storie di P. L. Travers e sull’omonimo, indimenticabile film della Disney (che nel 1965 si aggiudicò ben cinque premi Oscar), “Mary Poppins – Il Musical” – originariamente prodotto da Disney Theatrical Productions e Cameron Mackintosh – vanta, infatti, la regia di Federico Bellone, enfant prodige del teatro italiano ed internazionale, e la supervisione musicale del “veterano” Simone Manfredini.

A vestire i panni di Mary Poppins, la tata più celebre al mondo, è una credibilissima Giulia Fabbri – già reduce dal successo di “Grease” -, che incanta e diverte un pubblico piuttosto eterogeneo (chi crede che si tratti di uno spettacolo per soli bambini, infatti, dovrà ricredersi: sono tantissimi gli adulti “non accompagnati” presenti in sala). L’adorabile spazzacamino Bert è poi interpretato da Davide Sammartano, che certamente non delude i fan del mitico Dick Van Dyke, mentre Alessandro Parise, Alice Mistroni e Floriana Monici sono rispettivamente George e Winifred Banks, distratti genitori dei loro amati pargoli. A dare volto e voce a Jane e Michael Banks, irreprensibili canaglie dal cuore d’oro, sono invece Claudia Pignotti, Giulietta Rebeggiani e Margherita Rebeggiani e Riccardo Antonaci, Federico Coccia e Stefano De Luca: piccole, grandi star (cinque delle quali provengono dalla famosa Mtda – Music, Theatre & Dance Academy di Fiumicino, prima in Italia per numero di successi) che offrono un’interpretazione alla pari di quella dei loro colleghi più adulti.

“Mary Poppins – Il Musical” è un susseguirsi di scenografie mozzafiato (la cui complessità – lo ricordiamo – è costata allo spettacolo un piccolo ritardo nel debutto al Sistina), di colori sfavillanti, d’immagini fugaci e oniriche; un magico viaggio nello spazio e nel tempo scandito dalla colonna sonora di Richard M. Sherman e Robert B. Sherman, che rese il film un cult a tutti gli effetti e a cui sono stati aggiunti, per la trasposizione teatrale, nuovi brani e testi firmati dai compositori George Stiles e Anthony Drewe.

Al fortunato spettatore non resta, dunque, che mettersi comodo e godersi le incredibili avventure di Mary Poppins e dei suoi amici, fra parchi che diventano palcoscenici incantati ed i tetti di una Londra degli inizi del 1900, e magari lasciarsi condurre per mano indietro nel tempo, fino alla propria infanzia, guidati dalla soave autorevolezza della magica tata che tutti, almeno una volta, hanno sognato di avere.

