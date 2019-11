Ostia, cade per causa della buca al mercato: frattura del femore

Ostia – E’ inciampata su una buca ed è caduta fratturandosi il femore. E’ stata raccolta da un’ambulanza, peraltro bloccata dai furgoni parcheggiati disordinatamente, e trasportata on prognosi riservata al Grassi. Dovrà subire un intervento chirurgico e, data l’età, la prognosi è riservata.

E’ l’incidente capitato questa mattina, 2 novembre, intorno alle 9,45 ad una donna di circa ottanta anni stamattina in piazza Quarto dei Mille, sede del mercato saltuario del mercoledì e del sabato. La signora stava camminando tra i banchi quando ha messo un piede in fallo nell’asfalto sconnesso. La donna è rovinata a terra urlando dal dolore. Alcuni presenti l’hanno soccorsa facendola sedere su una sedia in attesa dell’arrivo dell’ambulanza.

Il mezzo di soccorso dell’Ares 118 ha impiegato oltre venti minuti a raggiungere via San Pier Damiani, punto esatto in cui si è verificato l’incidente. L’ambulanza, infatti, è rimasta imprigionata tra i furgoni parcheggiati in doppia fila dagli ambulanti del mercato, altro fenomeno che meriterebbe interventi severi da parte della Polizia locale.

Sono stati chiamati anche i vigili urbani per costatare le condizioni in cui versa il piano stradale e quello dei marciapiedi di piazza Quarto dei Mille: una situazione oscena nota da anni che mette a repentaglio pedoni e frequentatori del mercato.

La donna ha riportato la frattura del femore destro e dovrà essere sottoposta a intervento chirurgico ortopedico.