Ostia, Pontile imbrattato. Leandra Gargiulo: “Stato di degrado che richiama degrado”

Ostia – Leandra Gargiulo, rappresentante di Retake Roma, denuncia i vandali che hanno imbrattato con vernice spray il Pontile e Giuliana Di Pillo con Paolo Ferrara, entrambi M5S, riprendono e amplificano la denuncia. Senza assumersi le responsabilità per le condizioni generali in cui è ridotto il monumento caro a romani e ostiensi.

La denuncia di Leandra Gargiulo, animatrice di tutte le iniziative Retake sul litorale romano, è precisa e circostanziata: intorno a mezzogiorno raggiunge il Pontile e con una diretta facebook non solo mostra le condizioni in cui i vandali hanno ridotto le balaustre del Pontile con lo spray ma segnala anche che stavolta Retake non può fare nulla per ripulire la sozzura. “La situazione è più drammatica di quanto si pensi – sottolinea – la vernice è diffusa e profonda, bisognerebbe rimuoverla con mezzi potenti, una smerigliatrice per intaccare la superficie del marmo. Sono indignata come cittadina e come volontaria. Non possiamo essere d’aiuto, ci deve pensare l’amministrazione pubblica“.

Dopo un paio d’ore Paolo Ferrara e Giuliana Di Pillo denunciano a loro volta l’azione dei vandali . “Sarà fatto subito un intervento sulle scritte e contro questi incivili” è l’impegno, senza però dire nulla dei pilastrini mancanti da mesi, dell’illuminazione notturna guasta da giorni e dall’indifferenza di vigili urbani e forze dell’ordine contro i teppisti che popolano la zona.

La replica di Leandra Gargiulo non si fa attendere. “L’ intervento deve essere tempestivo e su tutto il Pontile perché, come ci insegna la teoria delle ‘finestre rotte’, degrado attira degrado e il grado di indecenza raggiunto è palese in queste immagini. #Retake non è una Multiservizi, è un modo attivo di protestare, quindi aspettiamo con ansia di rivedere il decoro ripristinato sul nostro pontile“.