Sospetta meningite per un bambino a Latina, la Asl rassicura: “Nessuna necessità di profilassi”

Latina – Paura a Latina per un caso di sospetta meningite per un bambino di 9 anni portato al pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria Goretti” nella serata di giovedì. I medici del dipartimento di emergenza e quelli di malattie infettive, valutata la situazione, hanno deciso di trasferirlo al “Bambino Gesù” di Roma.

Mentre sono in corso gli accertamenti per confermare che si tratti di meningite e di quale forma della patologia. La Asl di Latina ha comunicato in una nota stampa che le prime indagini effettuate in urgenza prima del trasferimento dall’ Ospedale S. M Goretti di Latina, escludono la necessità di qualsiasi intervento di sanità pubblica e di profilassi.