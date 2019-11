Alessio Pascucci è il nuovo presidente di “Beni Italiani Patrimonio Mondiale”

Ferrara – Alessio Pascucci, sindaco di Cerveteri, è stato eletto presidente dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale, l’ente che riunisce tutti i comuni che hanno sul proprio territorio un sito Unesco. La votazione si è svolta il 29 ottobre, nell’assemblea tenutasi a Ferrara, che ha riconfermato il sindaco di Cerveteri al vertice dell’associazione, dopo il periodo di reggenza seguito alla decadenza del predecessore Giacomo Bassi.

“Si tratta – spiega il sindaco Pascucci – di un risultato straordinario che arriva nel 15esimo anniversario del riconoscimento Unesco per la città di Cerveteri. Un ruolo di grande importanza per una città come Cerveteri, che ricopre così il ruolo più importante in un’associazione dove ci sono siti Unesco di grandissime città italiane, ricche di storia. Un ruolo importante per una città come la nostra, che negli ultimi anni ha fatto un lavoro inimmaginabile per la valorizzazione e la tutela del Patrimonio Artistico, Storico e Archeologico”, conclude.

(Il Faro online)