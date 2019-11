Anagni Calcio, la nuova dirigenza alla guida della società: Simone Pace presidente

Anagni – Città di Anagni Calcio è lieta di comunicare il nuovo organigramma societario a seguito degli eventi verificatisi negli ultimi giorni.

Un segnale forte di concretezza e voglia di fare accompagna la nuova dirigenza che si arricchisce di elementi validi e profondi conoscitori del gioco più amato del mondo.

Diamo un particolare benvenuto al presidente Simone Pace che in primis guiderà il timone della società forte della sua esperienza imprenditoriale e del suo carisma, dopo che per anni è stato uno dei nostri principali sponsor oltre che sostenitore.

Continuiamo con l’ingresso e la nomina del nuovo vicepresidente Raffaello Ceccaroni, figura di rilievo e competenza, proseguendo con la nomina del nuovo responsabile dell’Area Amministrativa, Adriano De Paolis e concludendo con l’assegnazione delle nuove deleghe.

In bocca al lupo a tutti per la continuazione di questa stagione, un ringraziamento ai nostri sponsor ed a tutte le persone che si impegneranno e che si sono sempre impegnate affinché il Città di Anagni Calcio sia una costante e non una meteora del Campionato Nazionale di Serie D.

Il progetto biancorosso continua con i migliori auspici e con grande determinazione.

(Il Faro on line)