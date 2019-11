Aranova, rubavano acqua ed energia elettrica: arrestata coppia

Fiumicino – I carabinieri della Stazione di Torrimpietra hanno arrestato un uomo di 57 anni e una donna di 55, abitanti in due appartamenti attigui ubicati in località Aranova, per furto di energia elettrica e di acqua. I due avevano realizzato un allaccio abusivo direttamente alla vicina cabina elettrica, eludendo così il contatore della luce e si erano inoltre collegati direttamente alle tubazioni dell’acqua, eludendo anche in questo caso la registrazione del consumo idrico. Il danno arrecato alle società di fornitura dei servizi è in corso di quantificazione ma è stato approssimativamente stimato intorno ai 10mila euro.

A conclusione degli accertamenti, i due individui sono stati dichiarati in arresto e sottoposti agli arresti domiciliari nelle rispettive abitazioni, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per rispondere del reato di furto.

