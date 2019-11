Montalto, Corniglia: “Richiesto un incontro con i cittadini per parlare di raccolta rifiuti”

Montalto – “Ho inoltrato una richiesta all’Amministrazione comunale affinché venga organizzato un incontro con la cittadinanza in merito allo svolgimento delle attività nell’ambito del servizio raccolta e smaltimento rifiuti urbani, di concerto con i rappresentanti della ditta incaricata”, dichiara in una nota il consigliere comunale pentastellato di Montalto Francesco Corniglia.

“Un’occasione – spiega Corniglia – per fare il punto della situazione, spiegare al meglio il servizio laddove ce ne sia ancora bisogno e soprattutto raccogliere testimonianze, suggerimenti e consigli circa le criticità incontrate dagli utenti in questo periodo iniziale di gestione. Sia per le utenze domestiche che per quelle commerciali nelle diverse zone in cui è stato suddiviso il nostro Comune. Tutto chiaramente nell’ottica di migliorare il servizio e venire incontro alle giuste osservazioni dei cittadini. Sono sicuro – conclude – che questo mio invito sarà accolto favorevolmente: dal confronto, infatti, nasce il miglior coinvolgimento dei cittadini“.

(Il Faro online)