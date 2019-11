Ostia, Politi e Picca (Lega): “Persi i fondi per il restyling del lungomare”

Ostia – “Ancora una volta si dimostra quanto questa Amministrazione pentastellata sia incapace e priva di idee. L’inadeguatezza amministrativa ha fatto sì che la Regione revocasse i fondi per il progetto del restyling del lungomare“, dichiarano in una nota Maurizio Politi, capogruppo Lega in Assemblea capitolina, e Monica Picca, capogruppo lega in Municipio X.

“Senza entrare nel merito – continuano -, il dato di fatto è inequivocabile, sono incapaci di amministrare Roma ed il nostro territorio. Il consigliere comunale Paolo Ferrara dichiara che c’è un errore, cercando di minimizzare, ma è solo una conferma ed ammissione della loro incapacità. I cittadini del X Municipio dovranno rinunciare ad uno spazio che avrebbe arricchito a costo zero il territorio, per via della scarsa attenzione ad amministrare la cosa pubblica. La Giunta comunale, in perfetta sintonia con quella municipale, sta diventando farsesca. Prendessero atto del fallimento e liberino i romani da questa agonia“, concludono.

(Il Faro online)