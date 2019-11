Ostia – Venerdì 8 novembre alle ore 21.00, si terrà al Teatro San Timoteo di Casalpalocco (RM) in Via Apelle 1, un grande evento musicale a sostegno dell’AISA Lazio OdV (Associazione Italiana per la lotta alle Sindromi Atassiche) : “Remo Silvestro & Friends” Not only Blues.

Remo Silvestro, musicista, cantante e soprattutto autore di canzoni di successo, come i brani scritti per il grande chitarrista brasiliano Toquinho e la cantante italiana Paola Turci, ha partecipato più volte al Festival di Sanremo come autore e produttore musicale, ha scritto canzoni per film di produzione Rai (La Luna nel pozzo), e produzioni Antonio e Pupi Avati (La prima volta).

Tra i tanti lavori discografici va ricordato l’emozionante “We have a dream”, brano scritto e realizzato per l’AISA come inno nazionale dell’associazione.

La serata “Not only Blues” vedrà al fianco di Remo Silvestro molti ospiti musicisti e cantanti che si altereranno sul palco, dando così una grande energia all’evento : il blues man Mario Donatone e il suo World Spirit Choir con il sassofonista Mauro Nardi, il bassista Fabio Penna, il batterista percussionista Milo Silvestro e le cantanti Giò Bosco, Teura, Eva Jones, Paola Lavini, Letizia Sampaolo e Ombretta Marzi.

L’ingresso è gratuito,vi aspettiamo numerosi.

