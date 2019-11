Sabaudia – Si è svolta nella mattinata di ieri, sabato 2 novembre, la cerimonia di commemorazione dei defunti e dei caduti di tutte le guerre, promossa dall’Amministrazione comunale e dal Comando Artiglieria Controaerei di Sabaudia, alla presenza della autorità civili e militari, delle Associazioni combattentistiche e d’Arma e dei cittadini.

La celebrazione si è svolta presso il Parco Medaglie d’oro con la deposizione della corona d’alloro al Monumento dei Caduti di tutte le guerre, ad opera del Sindaco Giada Gervasi e del Comandante l’Artiglieria Controaerei, Generale di Brigata Fabrizio Argiolas, preceduta dal picchetto d’onore del 17° reggimento e dall’inno nazionale eseguito dalla Banda musicale del Comaca.

A conclusione di questo primo momento, il corteo ha raggiunto la Piazza del Comune dove fu collocato il primo monumento ai caduti della città di Sabaudia e dove è stato deposto un cuscino di fiori all’epigrafe che riporta il bollettino della vittoria della Prima Guerra Mondiale.

Una cerimonia simbolo per ricordare i defunti e tutti i caduti delle guerre, a richiamare alla memoria il sacrificio di quanti hanno donato la loro vita per la conquista della libertà e della democrazia e hanno contribuito con le proprie sofferenze all’affermazione dell’unità della Patria, e al contempo rinnovare, lanciando un messaggio forte per la cittadinanza e le nuove generazioni, i valori di pace e fratellanza tra i popoli.

