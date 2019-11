Fiumicino – Allerta meteo, scadenze fiscali, avvisi sulla viabilità, segnalazioni della Protezione Civile, ma anche eventi culturali e enogastronomici: Fiumicino città sempre più informata grazie all’istallazione di 15 nuovi pannelli luminosi a messaggio variabile che in questi giorni stanno comparendo nei punti più strategici del territorio.

“I cittadini potranno essere informati in tempo reale – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia – di tutto quello che accade nel Comune, grazie a questi pannelli elettronici diffusi in tutte le località del territorio. Un nuovo servizio di comunicazione che non resterà vincolato solo al traffico e alla viabilità, ma che fornirà indicazioni anche per sagre, feste e appuntamenti ricreativi sul nostro litorale”.

I pannelli sono attualmente in fase di installazione: entro le prossime settimane dovrebbero concludersi i lavori relativi al posizionamento dei display, per poi passare alla fase di prove tecniche e di collaudo.

“Se tutto procede secondo il crono-programma dei lavori – conclude Caroccia – i pannelli dovrebbero essere operativi con l’inizio del nuovo anno“.

Ecco dove saranno installati i pannelli

Via di Villa Guglielmi all’incrocio con via Fiumara Rotatoria di via Giuseppe Fontana Rotatoria della Madonnella Via della Scafa all’incrocio con Via Trincea della Frasche Via del Faro all’incrocio con via Coni Zugna Lungomare della Salute Largo dei Delfini Via Portuense Rotatoria di via Coccia di Morto Via Coccia di Morto (Focene) Viale di Porto all’incrocio con via della Veneziana Viale Maria all’incrocio con via delle Bufale Rotatoria di Viale di Porto all’incrocio con viale della Pineta di Fregene Complanare di via Aurelia (Borgo di Palidoro) Via della Muratella nuova all’incrocio con via della stazione di Maccarese

(Il Faro online)