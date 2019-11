Tromba marina a Capocotta: danneggiati i chioschi sulla spiaggia

Ostia – Una tromba marina si è abbattuta sulla spiaggia di Capocotta, l’arenile comunale disteso tra il km 8,000 e il km 10,000 della via Litoranea. È presto per una stima ma si tratterebbe di danni ingenti alle attrezzature che, ricordiamo, sono di proprietà del Comune di Roma e affidate in gestione a private.

La tromba marina si è abbattuta su Capocotta una manciata di minuti dopo le 18.00. Accompagnato da un imponente nubifragio il turbine di vento ad una velocità di 90 km l’ora è planato a riva dal mare in corrispondenza dell’Oasi Naturista. Qui sono state divelte diverse attrezzature in legno e abbattute le vetrate del bar-ristorante con ingenti danni alla merce ed alle attrezzature di cucina.

Danni di vari natura si registrano anche in alcuni degli altri quattro chioschi della spiaggia di Capocotta.