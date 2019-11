Dopo la perturbazione transitata domenica, una nuova perturbazione si sta abbassando di latitudine e sarà presto pronta ad entrare in azione sull’Italia.

E’ preceduta da un richiamo umido meridionale che si annuncerà con qualche pioggia già in giornata ma il grosso dei fenomeni è atteso al Centro-Nord solo per le ore centrali di martedì poi il fronte rallenterà la sua corsa per agire al Sud prevalentemente nella giornata di mercoledì.

Come sempre accade con le perturbazioni che approcciano l’Italia da ONO, le regioni tirreniche e il nordest saranno bersaglio di precipitazioni che potranno essere anche forti mentre il Nordovest soprattutto basso piemonte e ponente ligure, assieme alle regioni adriatiche resteranno più protetti.

A condire il tutto forti venti di libeccio che sferzeranno le coste occidentali. A seguire nuove perturbazioni.

Martedì a nord schiarite già dal mattino su basso Piemonte e ponente ligure, instabile perturbato altrove con fenomeni anche forti sul levante ligure e il nordest.

Tendenza in serata a miglioramento da ovest e da sud con fenomeni in attenuazione su nordovest, Lombardia ed Emilia Romagna.

Centro instabile perturbato sulle regioni tirreniche e l’appennino occidentale con piogge e temporali localmente intensi.

Fenomeni più intermittenti lungo l’Adriatico.

Migliora da nord tra la sera e la notte.

Sud instabile in Campania con piogge e rovesci, più frequenti e localmente intensi nelle ore serali. Fenomeni isolati sulla Calabria tirrenica, ampie aperture su Sicilia, Ionio e Adriatico.

Temperature in lieve calo al Nord e regioni tirreniche, stazionarie o in lieve aumento al Sud e lungo l’Adriatico. Venti forti di libeccio con mari molto mossi o agitati, locali mareggiate lungo le coste esposte.

Mercoledì a nord nuvolosità irregolare, associata a brevi rovesci tra levante ligure, Lombardia, Emilia Romagna e Nordest, maggiori aperture al Nordovest. In serata migliora da ovest.

Centro instabile su Sardegna occidentale e regioni peninsulari tirreniche con piogge e rovesci intermittenti, annuvolamenti e schiarite lungo l’Adriatico senza fenomeni significativi.

Sud: generali condizioni di instabilità con piogge e rovesci intermittenti, anche a sfondo temporalesco e localmente intensi sulla Sicilia, fenomeni meno frequenti su Molise e Puglia centro settentrionale.

Temperature in generale diminuzione. Venti tesi o forti meridionali con mari molto mossi o agitati.