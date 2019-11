Atletico Terme Fiuggi, la Recanatese vince ma con qualche ombra

Fiuggi – La Recanatese espugna il campo dell’Atletico Terme Fiuggi. Un 2-1 arrivato al termine di un match che lascia più di qualche ombra. Soprattutto in occasione del raddoppio di Padovani, la decisione da parte dell’assistente di non segnalare un fuorigioco mai parso tanto evidente non ha assolutamente convinto.

I ragazzi di Incocciati ora però ripartono con la consapevolezza di aver saputo mettere alle corde per lunghi tratti una formazione che non ha mai nascosto di voler ambire alla Serie C e soprattutto dal carattere mostrato nel tentativo di rimonta, fallito solamente per via di un cronometro tiranno. L’avvio di gara rivela dei padroni di casa in grande forma. La squadra di Incocciati chiama subito Sprecace al miracolo dopo la zuccata di Macrì su cross di Zaccone. Nel primo tempo la Recanatese fatica a trovare il bandolo della matassa e soffre contro un Atletico che al contrario si distende a meraviglia ma senza riuscire a colpire con efficacia.

La prima frazione di gioco si chiude dunque con i padroni di casa in attacco ma Sprecace è provvidenziale prima sulla punizione di Macrì e poi sul colpo di testa di Manfrellotti. Nella ripresa la Recanatese vede la luce: Senigagliesi entra in area ed è scaltro nel lasciarsi cadere sul contatto con Moriconi. L’arbitro concede un rigore che Borrelli trasforma. L’Atletico rimane in partita ma al 23′ arriva la doccia gelata. Lancio dalle retrovie per Padovani in evidente posizione di fuorigioco. Il guardalinee lascia clamorosamente correre permettendo così al numero 9 di presentarsi indisturbato davanti a La Gorga per il 2-0. Da qui in avanti viene fuori il carattere della squadra di Incocciati che sfiora il gol con Manfrellotti in almeno due occasioni. La prima al 40′ quando il lob dell’attaccante sorvola di un niente la traversa e poi con un bel sinistro sempre del numero 9 su cui Sprecace è miracoloso.

L’ultima fiammata arriva da Forgione che insacca il 2-1 con un tapin su un tiro di Macrì non trattenuto dal portiere. Per l’impresa però non c’è più tempo: vince la Recanatese anche se in un match in cui c’è più di qualche episodio da rivedere.

Beppe Incocciati (Ufficio Stampa Atletico Terme Fiuggi )

“E’ stata una gara in cui le due squadre si sono battute in campo fino alla fine. Si sono viste due team all’altezza della situazione. La mia in particolar modo, anche quando per motivi che non sto qui a ricordare, siamo rimasti in svantaggio. Ci siamo tirati su le maniche per cercare di recuperare. L’abbiamo fatto in parte. Abbiamo realizzato il primo gol ma il tempo era in recupero e non abbiamo avuto altri muniti disponibili per ribaltare la partita. Il dato di fatto è che abbiamo subito delle situazioni non legate al gioco ma di peso dalle decisioni arbitrali, senza nulla togliere alle responsabilità, ma sono stati fatti degli errori chiari a tutti, che ci hanno penalizzato. Il rammarico è semplicemente. Alla squadra non devo rimproverare nulla, se non nel caso del rigore. Una leggerezza. La squadra tutto sommato ha dato prova di carattere e di gioco in campo. Abbiamo tirato tante volte in porta. La Recanatese è una grande squadra ma credo sia stata favorita da errori madornali della terna. Andiamo avanti. Ci prepariamo per leccare le nostre ferite e andiamo ad affrontare una trasferta insidiosa con la speranza di trovare anche dei giudici all’altezza della situazione. Soprattutto fisicamente. Un giudice di linea non fisicamente preparato non può seguire il gioco in modo adeguato, se devo segnalare qualcosa. Oggi il gol della Recanatese era in netto fuorigioco di quasi due metri e il guardalinee era in netto ritardo sul pallone. Ero in linea con la mia difesa, dalla panchina. Lui ero un metro e mezzo sotto di me. Non ha potuto vedere l’errore. Noi abbiamo seguito il secondo gol ingiustamente. Ci teniamo la rabbia e durante la settimana cercheremo di tramutarla in energia positiva. Anche se con qualche essenza, i miei ragazzi si sono comportati in modo eccellente. Più di questo non si può fare. Abbiamo incontrato una bella squadra che non a caso è in alto. Abbiamo perso dei punti importanti, che non rientrano nei meriti della squadra che ha vinto e nei demeriti di chi ha perso. Sono stati fatti errori che hanno condizionato in modo negativo il risultato. Abbiamo tirato fuori un carattere straordinario con una grande spinta propulsiva, stiamo assumendo una identità importante”.

Serie D

Atletico Terme Fiuggi – Recanatese 1-2

Atletico Terme Fiuggi La Gorga, Tassone, Zaccone (42’st Gallinari), Papaserio, Moriconi, Scalon (18’pt Dejori), Rizzitelli (37’st Buongarzoni), Forgione, Manfrellotti, Macrì, Basilico (39’st Franchini) PANCHINA Ludovici, Nocerino, Mazzarani, Sevieri, Felea ALLENATORE Incocciati

Recanatese Sprecace, Lattanzi, Ficola, Morales (25’st Ruci), Nodari, Esposito, Senigagliesi (32’st Dodi), Lombardi (1’st Raparo), Padovani (39’st Monachesi), Borrelli, Actis (20’pt Pedroni) PANCHINA Bruno, Pizzuto, Sopranzetti, Giaccaglia ALLENATORE Giampaolo

Marcatori Borrelli 14’st rig. (RE), Padovani 23’st (RE), Forgione 48’st (ATF)

Arbitro Lovison di Padova

Assistenti Conte di Napoli e Castaldo di Frattamaggiore

Note Allontanato Incocciati al 49’st Ammoniti Lombardi, Moriconi, Raparo, Forgione Angoli 10-2 Rec.3’pt -5’st

