Ladispoli, Lazzeri: “Grande successo per il mercatino dell’usato”

Ladispoli – “Obiettivo pienamente raggiunto dal primo evento organizzato dalle ‘Bee Woman – Donne che aiutano le Donne’. Sabato 2 novembre, infatti, è andato in scena il primo appuntamento ‘commerciale’ organizzato dal gruppo Facebook ‘Bee Woman – Donne che aiutano le Donne’ un gruppo, ovviamente tutto al femminile, che raccoglie donne e ragazze tutte di Ladispoli e Cerveteri, nato qualche mese fa e che conta migliaia di iscritte”, si legge in una nota diffusa dall’assessore al Commercio e alle Attività produttive di Ladispoli Francesca Lazzeri.

“Grazie al dinamismo delle sue amministratrici Romina Crifò, Gina Imperato e Susanna Tedeschi – continua Lazzeri -, al suo attivo conta già qualche appuntamento per conoscersi di persona (come l’aperitivo), ma quello del mercatino è stato un vero successo. Grazie alla disponibilità di Lucilla Metta, titolare dell’Hotel Villa Margherita, dalle 9.30 alle 19.30 le donne si sono messe in gioco riutilizzando capi di abbigliamento ed accessori in ottimo stato magari dimenticati nell’armadio. Un evento al quale, ovviamente, non potevo mancare. Ho visto entusiasmo e soddisfazione negli occhi delle 35 signore che hanno partecipato al mercatino”.

“Un bel segnale per il morale e, perché no ,anche per l’ambiente. Abiti destinati ad essere gettati, perché magari quella taglia non entra più, hanno trovato nuova vita… e non mi sembra poco. Ben vengano iniziative come questa che promuovono il riuso creativo ed il riciclo artigianale”, conclude.

(Il Faro online)