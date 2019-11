Luce e gas, nuovi rincari in arrivo, da cosa dipendono e come risparmiare sulle bollette

Quando si misurano le spese di casa, ogni famiglia sa che alcune delle voci più importanti derivano dalla bolletta di luce e gas. I costi energetici, infatti, possono avere un forte impatto sull’economia familiare e sul budget disponibile, e non sono nemmeno facili da prevedere.

Purtroppo quando si parla di questo argomento si fa anche riferimento ai rincari, che puntualmente arrivano a peggiorare la situazione. Fra le altre cose, il Sole 24 Ore è intervenuto per avvisare i consumatori: per via della Manovra di Bilancio, molto probabilmente i cittadini subiranno un ulteriore aumento delle bollette di energia elettrica e gas.

Vediamo dunque di andare ad approfondire i motivi alla base di questi rialzi, scoprendo poi alcuni consigli utili per risparmiare sui consumi e sui costi.

I 3 motivi che porteranno ad altri aumenti in bolletta

Anche se ancora in attesa di approvazione, la manovra di bilancio porterà ad un aumento di alcune spese e, come detto, anche ad un incremento delle bollette energetiche. In base alle analisi degli esperti, esistono almeno tre motivi che si celano dietro questa decisione, e si tratta dei seguenti.

In primo luogo, si dovrà calcolare l’impatto dell’eliminazione dell’esenzione sulle royalties di cui al momento godono i piccoli giacimenti di gas italiani. Di conseguenza, dovendo le compagnie pagare cifre maggiori, alla fine questo si rifletterà sui costi per i consumatori. Il secondo motivo riguarda invece il pagamento dell’IMU da parte delle piattaforme che operano nei mari della Penisola: anche in questo caso, è facile prevedere che alla fine anche le famiglie subiranno le conseguenze. Il terzo e ultimo motivo è il seguente: le accise sul gas.

Come risparmiare sui consumi e sui costi

Per prima cosa, il suggerimento è di anticipare i tempi e di passare sin da subito al mercato libero dell’energia, dove i prezzi sono maggiormente competitivi. Si consiglia dunque di cambiare fornitore e di consultare le varie offerte dei gestori di luce e gas, come Accendi Luce e Gas ad esempio, così da trovare un’offerta più adatta alle proprie esigenze.

In secondo luogo, è il caso di capire che investire sulla coibentazione dell’edificio consente di risparmiare poi molti soldi nel medio-lungo periodo. È altresì necessario imparare a sfruttare correttamente la luce elettrica, scegliendo le lampadine a LED e optando per gli elettrodomestici con classe energetica A+++.

Altri consigli utili? Ad esempio è meglio evitare di lasciare i device elettronici in stand-by, quindi staccandoli del tutto dalla presa elettrica. Inoltre, la manutenzione e il controllo degli impianti è sempre fondamentale, per evitare dispersioni di energia e vari malfunzionamenti. Infine, mai abusare del riscaldamento, cercando di non superare i 21 gradi negli ambienti interni: un solo grado in più, infatti, aumenta la spesa del +8%.