Maltempo nel sud pontino, ancora acqua torbida dalle sorgenti

Formia, Gaeta e Minturno – L’ondata di maltempo che, nei giorni scorsi, ha colpito il sud pontino ha portato Acqualatina a diffondere, sia sui social che attraverso i canali istituzionali, una nota dove, per l’ennesima volta, si sconsigliava di usare l’acqua non solo per bere, ma anche per uso igienico e alimentare.

Acqua, quindi, ancora una volta, quasi completamente inutilizzabile. Un fenomeno che si ripete ogni qualvolta ci sia una precipitazione un po’ più forte – come quelle solitamente invernali -, che permette ai detriti di scivolare nelle sorgenti di Mazzocolo e Capodacqua. Sorgenti che, lo ricordiamo, riforniscono ben 6 comuni de sud pontino – oltre Formia, Gaeta e Minturno anche Spigno Saturnia, Castelforte e Santi Cosma e Damiano.-

Per ora, come la stessa Acqualatina ha fatto sapere, i tecnici della società sono già al lavoro per limitare al massimo i disagi e che, appena possibile, si renderà noto il rientro del fenomeno.

(Il Faro on line)