Masi (FdI): “Allarme topi nelle scuole del Municipio X”

Ostia – “Su sollecitazione di diversi genitori abbiamo segnalato al Presidente del Municipio la presenza di topi nelle scuole, in particolare nell’Istituto Comprensivo Vivaldi e presso la Scuola Materna ‘Gli Eucalipti’. Una situazione che desta serie preoccupazioni dal punto di vista igienico”, dichiara il consigliere di Fratelli d’Italia del Municipio X Mariacristina Masi.

“Risulta – prosegue Masi – che i Dirigenti stiano provvedendo alla derattizzazione in proprio, considerando che le segnalazioni in Municipio non abbiano avuto finora un riscontro. Oltre a segnalare, abbiamo provveduto a preparare un’interrogazione per capire come si sia arrivati a questo punto, se addirittura la carenza di programmazione e manutenzione abbia condotto a tali risultati. Ci è stato assicurato un intervento entro pochi giorni, attendiamo fiduciosi insieme alle famiglie, giustamente preoccupate”, conclude.

(Il Faro online)