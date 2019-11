Novità cura capelli con Biofficina Toscana

Ecco i prodotti, composti da ingredienti di origine naturale, sono stati creati dal brand ecobio (leggi qui) Biofficina Toscana (leggi qui) per la cura dei capelli (leggi qui).

Le maschere per i capelli

La Maschera Capelli Decotto (15,70 euro) all’ argilla detox con capelvenere bio toscano, è un trattamento purificante a pH acido per il cuoio capelluto, che svolge un’azione assorbente, tonificante, rivitalizzante e detossinante. Si può applicare come impacco pre-shampoo sui capelli umidi lasciandolo in posa 15 minuti, o sulle lunghezze per 5 minuti dopo aver deterso i capelli. La presenza dei granuli di jojoba consentono un’azione esfoliante che riequilibra e normalizza il cuoio capelluto, stimolandone il rinnovamento cellulare, e rendendo la capigliatura sana e forte.

La Maschera Capelli Frappé (13,70 euro) a base di uva e melograno, dal potere idratante-lisciante a pH acido, ideato per nutrire, districare e distendere la fibra capillare. Questo trattamento rende i capelli lucenti e setosi, premettendo anche un’azione antiossidante e protettiva per il capello. Si può applicare come impacco pre-shampoo sui capelli umidi con una posa di 15 minuti, o dopo lo shampoo sulle lunghezze per 5 minuti.

La Maschera Capelli Sorbetto (13,90 euro), pensata per i capelli mossi o ricci, contiene l’estratto di kiwi bio toscano e l’olio di oliva dal potere emolliente-nutritivo, ed i semi di lino e chia per un’azione idratante-modellante del riccio. Si può utilizzare come impacco pre-shampoo o dopo il lavaggio, e lascia i capelli disciplinati e morbidi.

La Maschera Capelli Centrifugato (15,60 euro) è perfetta per chi ha i capelli trattati e danneggiati, perché rafforza la fibra capillare. Contiene un mix di pomodoro e carota dalle proprietà antiossidanti e protettive, che nutrono i capelli senza appesantirli e li rendono morbidi e corposi. Si può utilizzare dopo lo shampoo o come impacco pre-lavaggio.

La mousse e gli shampoo

La Mousse-Shampoo Volumizzante (12,60 euro) con vinacce ed olive, deterge ed ammorbidisce i capelli senza annodarli, e dona loro corpo e volume. Si applica sui capelli inumiditi e la si massaggia delicatamente per poi risciacquarla.

Lo Shampoo Delicato (7,80 euro) con olio extravergine di oliva “Toscano IGP” bio, è un prodotto perfetto per un uso frequente, perché deterge, lenisce, purifica e disciplina i capelli senza appesantirli.

Lo Shampoo Rinforzante (9,70 euro) con pomodoro e carota bio toscani, è caratterizzato da un’azione rinforzante che deterge ed ammorbidisce i capelli senza annodarli. La presenza di un mix di bucce di pomodoro, miele e oleolito di carota, conferiscono allo shampoo proprietà antiossidanti e protettive, particolarmente adatte per i capelli deboli e trattati.

