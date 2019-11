Pescatori Ostia, vittoria nel derby con l’Atletico Acilia

Ostia – Volano le squadre di Ostia nel calcio dilettantistico. A precedere i tre punti che l’Ostiamare ha conquistato ad Aprilia nel campionato di Serie D, è stata la Pescatori Ostia. Ha vinto nel derby del X Municipio con l’Atletico Acilia.

Sta andando a gonfie vele il torneo per la squadra di Mister Lodi. Luca Lo Presti ha regalato la grande gioia nella giornata della Promozione gialloverde. Al momento gli Squali sono quarti in classifica con 18 punti : “Siamo felici per aver conquistato i tre punti. Non siamo partiti al meglio, poi siamo rimasti in 10. Vittoria sofferta, in dieci per larghi tratti abbiamo sofferto da squadra unita e trovato, con i piazzati, il gol vittoria. Dedico la rete al Cholo e a mamma!”.

(Il Faro on line)(foto archivio)