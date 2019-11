Roma, sulla metro chiude anche la stazione Manzoni

Roma – Sono tre le stazioni della metropolitana di Roma chiuse e inutilizzabili dagli utenti. Da oggi non funziona anche Manzoni che va ad aggiungersi a Barberini e Baldo degli Ubaldi tutte lungo la linea A. Disorientamento per i passeggeri che non possono salire o scendere.

Ad avvertire i viaggiatori è la voce dell’operatore diffusa dagli altoparlanti nelle stazioni. Fino alle 8.30 di questa mattina sul sito internet della’Atac alla voce “stato del servizio metroferroviario/tempo reale” non c’era notizia. Infatti mentre dall’azienda ci si affrettava a specificare che “il 90% di scale mobili e ascensori è in funzione”, veniva elencata la pletora di servizi guasti o bloccati.

Alle 8.30 anche gli internauti sono informati che Manzoni è chiusa “per guasto tecnico”. Com’è noto Barberini non funziona in seguito alla rottura delle scale mobili mentre Baldo degli Ubaldi è sottoposta per tre mesi a manutenzione straordinaria a partire dal 18 ottobre.