Roma – Quarto successo consecutivo per il Trastevere che supera con un perentorio 5-2 il Tor Sapienza.

In avvio subito una grande occasione per Tajarol, che di testa da buona posizione manda alto. Al 9’ l’arbitro decreta un penalty per gli amaranto, per un tocco di mano in area di Chiti. Dal dischetto Tajarol realizza alla perfezione. In chiusura di tempo il Trastevere piazza un uno-due mortifero per la squadra ospite. Al 39’ la squadra di Perrotti raddoppia grazie ad una veloce ripartenza, conclusa dal diagonale vincente di Bertoldi. Al 44’ è Sannipoli con un sinistro angolato, dall’interno dell’area di rigore, a realizzare il terzo goal. Nella ripresa la squadra di mister Anselmi prova a reagire, ma il Trastevere al 22’ realizza la quarta rete con un tocco sotto misura di Lucchese, su calcio d’angolo battuto dalla destra. Al 38’ arriva un secondo penalty per la squadra di casa, per presunto fallo subito da De Iulis: dal dischetto lo stesso attaccante ex Ostiamare realizza il 5-0.

Nel finale il neo entrato Rocchi, alla prima partita con la maglia del Tor Sapienza, realizza 2 goal che rendono meno pesante il passivo per i suoi, approfittando anche di 2 dormite della retroguardia trasteverina. Domenica prossima la squadra di Perrotti volerà alla volta di Muravera.

Bruno D’Alessio (vicepresidente): “Sono contento per questa vittoria e per la prestazione della squadra. Il mister ha cambiato qualcosa rispetto al solito, ma si sono viste buone cose, buone soluzioni, e una vittoria che ci proietta in alto, lì dove il Trastevere è oramai abituato a stare. Dobbiamo cercare di mantenere questa concentrazione in un periodo cruciale del campionato, in cui iniziano a delinearsi quali saranno le squadra che lotteranno per il vertice, e quali quelle che giocheranno per la salvezza. Noi oramai da anni stiamo dimostrando di essere una bella realtà di questo campionato di Serie D, e dovremo fare altrettanto anche in questa stagione”.

“Abbiamo fatto una bella partita. Ci siamo tuttavia rilassati troppo al primo tempo e poi siamo ripartiti meglio al secondo. La prossima domenica dobbiamo ripartire da questa buona ripresa. Per migliorare e arrivare in alto. Ho fatto la mia prima partita da titolare. Ho fatto un bel salto dall’Eccellenza e quindi per me è una realtà importante per la mia crescita. Nei primi 45 minuti abbiamo fatto 3 gol ma ci siamo distesi troppo. Al secondo tempo abbiamo allungato in tabellino, ma poi siamo ricaduti nel rilassamento, negli ultimi dieci minuti. Non deve succedere più. Sarà una partita tosta in Sardegna, le squadre isolane sono sempre ostiche in casa loro. dopo queste vittorie avute puntiamo sempre ai tre punti. Il più in alto possibile”.

Trastevere – Tor Sapienza 5-2

Trastevere (4-2-3-1): Casagrande, Pastorelli, Calisto, Capodaglio, Lucchese, Bassini Neri (23’ Marini), Sannipoli (27’ st Iannoni), Tajarol (25’ st De Iulis), Bergamini (48’ st Cervoni), Bertoldi (38’ st Bertoldi). A disp. Cavalli, Tarantino, Barbarossa, Sfanò. All. Fabrizio Perrotti

Pc Tor Sapienza (4-2-3-1): De Angelis, Chiti (13’ st De Nicola), Ruggiero, Pavone, Santori, Valentini (17’ st Taricone), Montesi (13’ st Panella), Cannizzo, Ilari (28’ st Rocchi), Della Penna, Toracchio. A disp. Mattia, Minelli, Badagliacca, Giampetruzzi, Di Giovanni. All. Fabrizio Anselmi

Arbitro: Cannata di Faenza (Fedele – Schirinzi)

Marcatori: 9’ Tajarol (rig.), 39’ Bertoldi, 44’ Sannipoli, 22’ st Lucchese, 38’ st De Iulis (rig.), 42’ e 44’ st Rocchi (PC).

Note: ammoniti Bassini, De Iulis, Lucchese, Toracchio, Ruggiero, Cannizzo, Santori, De Angelis, Della Penna. Spettatori 250 circa con buona rappresentanza ospite.

