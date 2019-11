Vis Artena, pareggio con il Cassino a Lariano, Campolo: “Miglioriamo la mentalità”

Lariano – Un pareggio maturato in una difficile partita e sotto un cielo grigio. Vento fastidioso e un avversario ostico. La Vis Artena ha resistito e si è portata a casa un risultato utile, da capitalizzare poi domenica prossima a Portici.

Ha voluto rischiare ad un certo punto Mister Campolo. Ha fatto tre cambi, come lui stesso dichiara come riportato sul sito ufficiale della Vis Artena. L’obiettivo era quello di dare uno scossono alla squadra e ad una mentalità che deve maturare ulteriormente: “Pareggio giusto e complimenti al Cassino – ha sottolineato l’allenatore rossoverde, proseguendo – non siamo stati capaci di mettere in campo quanto deciso in allenamento. Nelle difficoltà abbiamo raggiunto un pareggio importante”.

La partita si è sbloccata al secondo tempo. Al 20’ una grande punizione calciata da Martorelli, a rientrare a carambola sul primo palo, ha regalato la gioia ai padroni di casa. Poi il Cassino ha accorciato le distanze con Prisco. Una manciata di minuti più tardi.

Il commento di mister Stefano Campolo: “In casa, spesso, abbiamo queste problematiche dal punto di vista dell’atteggiamento e non comprendo perché. In trasferta partiamo come leoni e in casa subentra quel qualcosa che a me non piace. E’ un discorso di mentalità. Questa partita l’avremmo persa facilmente; al 36’ ho fatto la scelta e ho voluto rischiare i tre cambi. Pareggio giusto, complimenti al Cassino per l’aggressività; la partita è stata molto condizionata dal vento, che ci ha messo molto in difficoltà. Purtroppo non siamo stati capaci di fare quelle cose provate in settimana. Faccio i complimenti ai miei ragazzi, che nella difficoltà hanno portato un pareggio importante”.

Prossima partita, domenica 10 novembre 2019 ore 14:30, Portici – Vis Artena.

Vis Artena (4-3-3): Manni, Sakaj, Paolacci, Martorelli, Montesi, Chinappi, Gori, Sabelli, Delgado (36’ pt D’Alessandris), Tocci (36’ pt Cataldi), Pagliaroli (36’ pt Prandelli). A disposizione: Basile, Pace, D’Angeli, Ciotoli, Fibiano, Cucciari. Allenatore: Campolo.

Cassino (4-4-2): Della Pietra, Centra, Carcione, Mazzei, De Marco, Darboe, Tomassi (31’ Cocorocchio), Orlando (31’ Prisco), Ricamato, Tribelli, Abreu (37’ st Palombi). A disposizione: Trani, Montanaro, Negro, Miele, Salera, Drini. Allenatore: Urbano.

Arbitro: Fabrizio Ramondino, sezione di Palermo; Assistenti: Maurizio Patruno, sezione di Bari e Paolo Vitaggio, sezione di Trapani.

Marcatori: 20’ st Martorelli, 32’ st Prisco.

Espulsi: 33’ Chinappi (per proteste), 36’ Carcione (per proteste).

Ammoniti: Montesi, D’Alessandris (V); Carcione, Ricamato (C).

Angoli: 2 (V), 6 (C).

Recupero: 2’ pt; 4’ st.

Spettatori: 250 circa.

