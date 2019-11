Ardea, il Movimento di Toti, “Cambiamo”, accoglie Massimiliano Giordani

Ardea – Massimiliano Giordani già capogruppo in consiglio comunale ad Ardea di Fratelli d’Italia, lascia il partito della Meloni per approdare nel Movimento di Giovanni Toti, “Cambiamo”.

Ricordiamo che Giordani, alle ultime amministrative, scelse di correre da solo come candidato a Sindaco, con un cartello politico che rappresentasse il centro destra nel Comune di Ardea, mentre in molti decisero di formare liste civiche nelle quali entrò un po’ di tutto: centrodestra e centrosinistra insieme.

“E’ un onore e un piacere – dichiara Massimiliano Giordani – entrare a far parte della grande famiglia di ‘Cambiamo’ e ringrazio il presidente Giovanni Toti, il consigliere regionale Adriano Palozzi e il responsabile del comitato promotore regionale Cambiamo Lazio, Mario Abbruzzese, per la fiducia e la stima in me riposta”.

Massimiliano Giordani che ha anche ricevuto l’incarico di responsabile del comitato promotore Cambiamo Provincia di Roma aggiunge – “Si tratta di un incarico autorevole, all’interno di un grande percorso di radicamento e rinnovamento che ci porterà nei prossimi mesi ai congressi territoriali. Insieme a tutti i membri del comitato promotore provinciale, in accordo con il regionale di ‘Cambiamo’ Lazio stiamo operando sul territorio metropolitano di Roma per coinvolgere cittadini, amministratori ed esponenti locali nel nostro progetto, nella assoluta convinzione che ‘Cambiamo’ rappresenti una novità importante, inclusiva e meritocratica nel panorama del centrodestra locale e nazionale”.

(Il Faro online)