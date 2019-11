Cerveteri, venerdì 8 novembre per assemblea sindacale ritiro di carta e cartone non garantito

Cerveteri – L’Assessora alle Politiche Ambientali del Comune di Cerveteri Elena Gubetti rende noto che nella giornata di venerdì 8 novembre, a causa di un’Assemblea Sindacale indetta dal personale dipendente aperta a tutti i lavoratori delle Società Camassa Ambiente e ASV SpA convocata per le ore 10:30, potrebbe non essere garantito il ritiro di carta, cartone e cartoncino in alcune zone del territorio comunale.

Si raccomanda all’utenza pertanto, in caso di mancato svuotamento del mastello, di ritirare all’interno della propria abitazione il contenitore ed esporlo il turno successivo, ovvero venerdì 15 novembre.

Si ricorda inoltre che è possibile conferire la tipologia di rifiuto del venerdì anche presso il Centro di Raccolta Comunale di Via Settevene Palo nuova, tutti i giorni esclusa la domenica dalle ore 07:00 alle ore 13:00 e il mercoledì e sabato anche di pomeriggio dalle ore 14:00 alle 17:00.