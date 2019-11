Ostia – La Cosmos Volley Latina centra il bis. Dopo lo splendido successo all’esordio contro Volley Friends, terminato 3-0 a favore della matricola pontina, l’under 14 d’Eccellenza guidata da Gabriele Canari espugna il parquet di Casal Palocco, rimontando il Volley Club Roma in un fantastico tie break (25-16, 25-9, 16-25, 18-25, 11-15).

Il Match – Gara dai due volti quella andata in scena nell’impianto capitolino, dove le atlete pontine hanno vissuto due gare completamente diverse. L’inizio promettente ha forse illuso la Cosmos di poter avere vita facile sulle giallorosse, che hanno piazzato la rimonta vincendo il primo set 25-16. Il colpo subito ha messo al tappeto le biancoverdi che nel successivo parziale hanno ceduto di schianto 25-9. Quando tutto sembrava perduto, è arrivata però la reazione di orgoglio nel terzo set. Un netto 16-25 ha rimesso in carreggiata le giovani pontine che hanno piazzato il capolavoro nel quarto: sotto 16-9, hanno costruito un break di 2-16, portando la sfida al tie break. Un finale al cardiopalma che ha visto di nuovo la rimonta della Comos che, sotto 6-2, ha portato a casa la vittoria fissando il punteggio sull’11-15.

Post Partita – “Al di là del risultato positivo, è più importante mettere in evidenza la grande reazione dimostrata da queste giovani atlete – ha spiegato Canari a fine gara – hanno evidenziato un carattere fuori dal comune. Reagire dopo due set giocati al di sotto delle proprie potenzialità avrebbe gettato nello sconforto qualsiasi atleta, anche più esperto. Si tratta di un altro step di crescita raggiunto da questo gruppo, che ha come obiettivo primario quello di continuare a crescere, per migliorarsi senza l’assillo del risultato”.

La classifica vede al momento la Cosmos seconda in graduatoria a quota 5 punti, dietro alla corazzata Volleyrò Casal Dè Pazzi prima a punteggio pieno. L’u14 d’Eccellenza tornerà in campo mercoledì 6 novembre quando le stelle biancoverdi ospiteranno il Duemila12 in una sfida che si prospetta davvero spettacolare.

(Il Faro on line)