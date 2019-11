Da Formia a Sanremo: Pierre Cheope Saltarelli tra i 65 finalisti della sezione “Giovani”

Formia – 27 anni, quelli di Pierre Cheope Saltarelli, fatti di talento, passione per la musica e una voce straordinaria. Una voce che, dalla città di Formia, non solo gli ha già permesso di farsi conoscere all’estero – specialmente in Svizzera e in Canada -, ma, soprattutto, che potrebbe regalargli la possibilità di salire sul palco dell’Ariston più famoso d’Italia: quello di Sanremo, in occasione della 70esima edizione del festival della canzone italiana.

Pierre, infatti, si è già fatto notare: tra i 900 candidati ascoltati ad ottobre, lui, insieme ad altre 64 voci “giovani” è passato alla selezione successiva. Ora, con il suo brano “Cadenze irregolari” dovrà provare a conquistare la giuria, il prossimo 8 novembre.

Da qui, la sfida, sarà sempre più dura. Da 65, infatti, i posti disponibili diventeranno soltanto 8. Poi, una Commissione Rai sceglierà 2 artisti che accederanno alla competizione vera e propria.

Un grosso in bocca al lupo, quindi, da tutti noi, al giovane talento formiano, che già da 4 anni, si è fatto conoscere, musicalmente parlando.

