Fratelli d’Italia Ardea: Maurice Montesi Aderisce al Gruppo consigliare

Ardea – Maurice Montesi aderisce a Fratelli d’Italia. Questo il comunicato condiviso con Mauro Porcelli anello di congiunzione con i referenti romani. Dopo un lungo percorso di federazione, coordinato da Luciano Ciocchetti con Giorgia Meloni che ha portato ad una crescita esponenziale di Fratelli d’Italia, Montesi diventa il riferimento del partito in seno al Consiglio Comunale.

“Ringrazio Luciano Ciocchetti, Massimiliano Masselli, Nanni Libanori e Mauro Porcelli – dichiara Montesi – per avermi condotto in questo percorso politico del quale sono orgoglioso far parte. Un ringraziamento a Luca Fanco, per avermi sostenuto in ogni modo e con il quale, ritengo, decideremo i percorsi futuri”.

“Al prossimo Consiglio Comunale – aggiunge Montesi – comunicherò la mai adesione ufficiale al Gruppo Consigliare di FdI. Rimango, ovviamente, a totale disposizione del Presidente Provinciale di Roma On. Marco Silvestroni, il quale potrà contare su un gruppo consigliare e su una classe dirigente come quella di Ardea, impegnata da sempre a far crescere il partito, a renderlo sempre più competitivo e presente sul territorio”.

“La mia adesione a Fratelli d’Italia – conclude Montesi – è solo la prima in ordine temporale, altri ad Ardea sono in procinto di aderire e formalizzare il loro passaggio, a dimostrazione che la credibilità del Presidente Giorgia Meloni e la coerenza di Fratelli d’Italia lo rendono l’unico partito in grado di lavorare seriamente sui territori”.

(IL Faro online)