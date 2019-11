Guasto tecnico sulla Roma-Lido: pendolari bloccati sulle banchine

Ostia – Guasto tecnico e treni fermi per più di mezz’ora lungo la Roma-Lido. Il risultato è una folla di pendolari in attesa sulle banchine e la rabbia diffusa tra tutti coloro che hanno atteso l’arrivo della prima corsa.

Anche oggi l’odissea quotidiana di migliaia di pendolari che attraverso la Roma-Lido raggiungono l’ufficio, la scuola e l’università dai quartieri costieri non ha risparmiato disagi. Il blocco delle corse si è verificato poco prima delle 7,00, in pieno orario di punta del traffico del mattino. Dopo qualche minuto d’attesa dai display e dagli altoparlanti è stato diffuso il messaggio di sospensione del servizio.

Sul sito dell’Atac è apparso l’avviso che il disservizio è stato determinato da un non meglio specificato “guasto tecnico” alla stazione di Lido Nord. Per rimuovere il problema e riprendere le corse si è dovuto attendere poco più di mezz’ora. Alle 8,03 il servizio è ripreso ma con frequenze al rallentatore. “Circolazione in graduale ripresa con residui forti ritardi” specificano dal sito dell’Atac.

Lo stesso problema si era verificato anche ieri, lunedì 4 novembre. Il treno transitato ad Acilia alle 7,13 e diretto a Roma si è fermato a Casal Bernocchi: tutti i passeggeri sono stati fatti scendere.