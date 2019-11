“Illumina novembre”, il Comune di Fondi aderisce alla lotta contro il tumore al polmone

Fondi – Il Comune di Fondi ha deliberato l’adesione all’iniziativa “Illumina novembre 2019”, promossa dall’Organizzazione Nazionale di Volontariato ALCASE Italia ODV – per la lotta contro il cancro del polmone.

La finalità dell’iniziativa è quella di catturare l’attenzione dell’opinione pubblica verso una patologia che, grazie ai nuovi farmaci ad azione mirata, vede aumentare le prospettive di guarigione e una buona e prolungata qualità della vita dei malati di cancro al polmone.

L’Amministrazione comunale, condividendo tale finalità, patrocina l’iniziativa illuminando il Castello Caetani con luce bianca – colore internazionalmente scelto per indicare la neoplasia polmonare – per tutto il mese di Novembre.

L’edizione 2019 della campagna avrà un respiro nazionale. Tra gli altri, parteciperanno all’iniziativa i municipi di Roma, Milano, Napoli, Bologna, Venezia, Parma, Modena, Perugia, Livorno, Siracusa, Pescara, Trento, Forlì, Vicenza.

E’ dal 1998 che ALCASE Italia è fortemente impegnata a supporto dei pazienti affetti da tumore del polmone e dei loro familiari. Nel 2003 il mese di Novembre fu proclamato, a livello internazionale, “Lung Cancer Awareness Month – LCAM”. Da allora, non è mancata la costante partecipazione di ALCASE a quello che oggi é conosciuto come “Mese di Sensibilizzazione sul Cancro del Polmone”. Dal 2015, “LCAM” di ALCASE è divenuto “ILLUMINA NOVEMBRE”, una iniziativa di forte impatto visivo ed emotivo che sta cercando di diffondersi il più possibile nelle piazze di tutta Italia.

La campagna “ILLUMINA NOVEMBRE 2019” è un accorato appello per far sì che i malati di cancro al polmone possano ricevere la giusta empatia e l’indispensabile supporto psicologico, ma anche godere di un’assistenza sanitaria ottimale basata su adeguati percorsi terapeutici e trattamenti moderni ed efficaci in tutte le regioni italiane.

(Il Faro on line)