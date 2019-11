Rossi-Rogge, l’equipaggio romano in Florida per il Mondiale Hobie Cat 16

Cagliari – Medaglia di bronzo per Lorenzo Rossi e Diana Rogge del Tognazzi Marine Village ASD alla Regata nazionale Hobie Cat 16 che si è appena conclusa a Cagliari, ma ora l’attenzione è tutto sul Campionato Mondiale in Florida da domani al 16 novembre.

Vento forte e piogge hanno rallentato la gara davanti al Poetto, consentendo di disputare sei prove in tutto. La prima giornata con maestrale ha permesso di portare a termine tre belle prove, con Lorenzo Rossi e Diana Rogge che hanno concluso rispettivamente al secondo, quarto e quinto posto.

Nelle giornate successive, i due atleti del Tognazzi Marine Village mettono a segno un ottavo, un sesto e uno splendido primo posto nella prova conclusiva che, con lo scarto dell’ottavo piazzamento, gli consentono di risalire la classifica fino al terzo gradino del podio. La vittoria è andata ai padroni di casa Antonello Ciabatti e Luisa Mereu, seguiti dal tedesco Jens Goritz con Katrina Wein Dohse. Ma per i nostri ragazzi, la regata nelle acque del Poetto è stato un ottimo allenamento in vista del Campionato del Mondo che già dai prossimi giorni li vedrà impegnati in Florida.

E’ questo l’appuntamento più importante della stagione sportiva. “Arriviamo al Mondiale – hanno detto Lorenzo e Diana – dopo una stagione durante la quale abbiamo puntato molto sulla preparazione. Contestualmente non sono mancati i risultati che ci hanno visti fra i protagonisti della stagione, con ottimi risultati a livello nazionale e internazionale con uno splendido argento alla Spi Cup dell’Europeo a La Rochelle. In Florida daremo il massimo per raggiungere il podio”.

Al Mondiale nelle acque di Captiva Island sono attesi oltre 250 equipaggi provenienti da 30 Paesi, un dato che segna lo stato di salute di questa imbarcazione nata quasi 50 anni fa e presente in tutto il mondo con oltre 100mila esemplari. Assieme all’equipaggio di punta Rossi-Rogge, regatano con i colori del Tognazzi Marine Village anche Federico Spina con Ludovica Festino, vice campioni europei nella categoria Youth, e i fratelli Camilla e Simone Montezemolo.

Le regate potranno essere seguite in diretta sul sito https://hobieworlds.com/.

(Il Faro on line)