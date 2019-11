Sconfitta che brucia per l’Anagni, in trasferta vince il Nuova Florida

Ardea – Bruttissima sconfitta esterna per il Città di Anagni di mister Davide Mancone sommerso da un poker di reti sul campo del Nuova Florida del tecnico Bussone.

Un 4-0 per i locali che non lascia recriminazioni per i ciociari apparsi poco grintosi e confusionari. Gli anagnini con questa sconfitta restano a soli 6 punti in classifica ed occupano il penultimo posto. Troppo poco in 10 gare per poter sperare nella salvezza del campionato nazionale di serie D, girone G. Mister Mancone dovrà lavorare molto sull’aspetto mentale della squadra che dovrà giocare con piu’ attenzione e maggiore cattiveria agonistica. Troppi errori difensivi.

La gara non era partita neanche male per gli anagnini che avevano creato anche qualche buona occasione con Capuano e Flamini, ma alla prima disattenzione Nuova Florida in vantaggio su rigore per un fallo commesso da Pappalardo. Trasformava al 27′ Tisei. L’Anagni provava a reagire creando qualche buona occasione non sfruttata. Ma al 12′ della ripresa arrivava il raddoppio di Sabatini. A quel punto i ragazzi di Mancone mollavano ed in campo c’era una sola squadra. Il Nuova Florida faceva prima tris con Montella, poi poker con Menniti. Per i ciociari era notte fonda. Ora bisogna resettare subito e pensare a domenica quando al Tintisona arriverà il fanalino di coda Ladispoli. Gara da vincere a tutti i costi.

Team Nuova Florida: Giordani, Tamburlani, De Marchis (dal 36’s.t. Ilari), Porfiri, Scardola, Citro (dal 36’s.t. Alfonsetti), Menniti, Miola, Tozzi (dal 31’s.t. Rossi), Tesei (dal 17’s.t. Montella), Sabatini (dal 17’s.t. Pallocca). A disposizione: Mancini, Ilari, Pallocca, Peguiron, Scognamiglio, Alfonsetti, Giusto, Montella, Rossi. Allenatore Andrea Bussone

Città di Anagni: Giuliani, Tataranno, Pappalardo, Pastore, Casavecchia, Dolce, Capuano (Dal 17’s.t.Sosa), Binaco (dal 31’s.t. Colarieti), Cardinali (dal 41’s.t. Di Franco), Flamini (dal 26’s.t. Pagliarini), Neccia (dal 26’s.t. Savo). A disposizione: Bartolelli, D’Amicis, Capodanno, Savo, Contucci, Sosa, Pagliarini, Colarieti, Di Franco. Allenatore Davide Mancone

