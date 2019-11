Terracina, operativo il canile sanitario comunale

Terracina – “Come avevamo promesso, il Canile Sanitario è diventato realtà”. L’assessore Emanuela Zappone commenta con soddisfazione l’apertura della struttura di accoglienza e cura per gli amici a quattro zampe nel Comune di Terracina.

“Dopo aver affrontato le difficoltà di questi anni, oggi la nostra città può disporre di un servizio importantissimo: fino ad oggi – prosegue Zappone – eravamo infatti costretti a rivolgerci a strutture di altre città, con tutti i disagi che ne conseguono e un aggravio di costi, mentre ora siamo in grado di soddisfare le esigenze di Terracina e accogliere anche richieste dai comuni limitrofi.

Nel Canile Sanitario, corredato anche di una nuova infermeria, operano veterinari ASL e sarà attivo tutti i giorni h24. Nella struttura sarà possibile procedere alla sterilizzazione di cani randagi e gatti, visitare anche i mici delle colonie feline e prestare un primo soccorso agli animali che ne dovessero avere bisogno, salvo poi dirottarli nelle strutture veterinarie più idonee per le cure specialistiche.

La nostra Amministrazione ha fortemente voluto l’istituzione del Canile Sanitario che, oltre ai benefici illustrati, rappresenta un altro di quei servizi di cui desideriamo poter disporre affinché Terracina sia il più possibile autosufficiente nella soluzione delle sue svariate esigenze, con il beneficio accessorio della percezione della nostra città come polo di riferimento per l’intero territorio. Stiamo lavorando affinché anche in altri ambiti i nostri cittadini possano usufruire in loco del maggior numero possibile di prestazioni di cui hanno bisogno. Come assessore e come amante degli animali, sogno un ampliamento dei servizi e degli spazi riservati ai nostri amici a quattro zampe. Spero di averne l’opportunità in futuro.

Mi corre l’obbligo – conclude l’assessore – di ringraziare il Ten. Col. Michele Orlando, Comandante della Polizia Locale e responsabile comunale della Tutela degli Animali, Pierfrancesco Troccoli, RUP e DEC del servizio, e la ASL di Latina nella persona del Dirigente dott. Florindo Micarelli, il cui arrivo ha impresso una notevole accelerazione alla realizzazione del progetto. Grazie anche ai volontari che si sono presi cura in questi anni dei cani e che continuano a prestare la loro opera con grande passione e disponibilità”.

In foto: un momento dell’apertura della nuova struttura

(Il Faro on line)