Torrino, continua il periodo nero: la Virtus Fenice espugna il TSC

Roma – Seconda sconfitta consecutiva in campionato per il Torrino: al TSC la Virtus Fenice vince meritatamente la partita per 5-4. Non ci sono attenuanti per le assenze, gli infortuni e le squalifiche per spiegare il momento no del Torrino, con la squadra che non riesce ad esprimersi come nelle prime giornate di campionato, sia nel gioco che nei risultati.

Nella parte iniziale del match le due squadre si studiano: Maiali prova una conclusione che viene bloccata da Santangelo, poco dopo Cucunato manca l’appuntamento con la deviazione vincente. Al primo affondo gli ospiti colpiscono: da una palla persa dai padroni di casa nasce una bella triangolazione tra Rosini e Giordano, con quest’ultimo che batte Corsetti per lo 0-1.

Il raddoppio arriva qualche minuto dopo, sugli sviluppi di un calcio d’angolo: Rosini serve ancora Giordano, lasciato colpevolmente solo, che con il sinistro insacca il raddoppio. La reazione del Torrino si concretizza nei tentativi di Cucunato e Mazzotti, che vanno solo vicini alla rete. Nella seconda parte del primo tempo la squadra di casa rientra in partita: al termine di una bella azione corale alla quale prendono parte Mazzotti, De Rossi e Fiorito, quest’ultimo realizza la rete dell’1-2. Nella pioggia battente del TSC poco dopo è il giovanissimo Mario Antonacci, da posizione defilata, a trovare la rete del 2-2. Dopo un tiro di Mazzotti largo di pochissimo, la Virtus Fenice torna avanti nel punteggio: questa volta è Rosini, con un sinistro da ottima posizione, a trovare la via della rete allo scadere della prima frazione di gioco.

Tra il 4’ e il 6’ della ripresa il Torrino ribalta completamente il match: prima la squadra di Caiazzo ritrova la parità con il gol di Odorisio, bravo a finalizzare un’ottima azione corale, e a spingere in rete l’assist di Fiorito. Subito dopo De Rossi, servito molto bene da Odorisio sul secondo palo, porta il Torrino in vantaggio per la prima volta nella partita. I verdeblu provano a scappare nel punteggio: Mazzotti arriva per due volte alla conclusione pericolosa, senza trovare di pochissimo lo specchio della porta. Gli ospiti allora ne approfittano, e ancora con Giordano trovano la quarta marcatura e il nuovo pareggio: tripletta personale per il numero 10 e capitano della Virtus Fenice. Poco dopo, con il Torrino in inferiorità numerica per l’ingenua espulsione di De Rossi, Rosini riporta avanti la squadra ospite, realizzando il 4-5 finale.

A fine gara tanta delusione,non solo per la sconfitta, ma anche per la mancanza di gioco e di reazione, con una squadra spenta e mai in partita. Un’involuzione che dura da tre settimane che preoccupa e pone interrogativi in casa Torrino, malgrado gli 11 punti in classifica. Urge un cambio di marcia, nel gioco e nelle scelte, dichiarano dalla società, per cambiare al più presto una situazione che non è consone alle potenzialità dei singoli e di una rosa sulla carta valida, ma poco determinata.

Serie C1 – Girone A – 7° giornata

Torrino C5 – Virtus Fenice 4-5 (p.t. 2-3)

Torrino C5: Corsetti, Fortini, Maiali, Baldanza, Mazzotti, Fiorito, Cucunato, Di Battista, Legnante, De Rossi, Odorisio, Antonacci. All. Caiazzo

Virtus Fenice: Santangelo, Cocomello, Rosini, Patrizi, Manzari, Biamonti, Giordano, Botti, Manca, Boido, Schiavelli, Spampinato. All. Volpi

Marcatori: nel p.t. Giordano (F), Giordano (F), Fiorito (T), Antonacci (T), Rosini (F); nel s.t. Odorisio (T), De Rossi (T), Giordano (F), Rosini (F).

Arbitri: Marco Donnini (Ostia Lido), Daniele Pozzi (Roma 1)

Ufficio stampa Torrino C5

(Il Faro on line)