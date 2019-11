Atletica paralimpica, Mondiali di Dubai al via. Legnante prima in gara

Dubai – Si aprono domani a Dubai i Campionati Mondiali Paralimpici di atletica leggera. Sarà l’impianto del Dubai Club for People of Determination ad accogliere fino al 15 novembre la nona rassegna iridata a cui parteciperanno 1400 atleti di 122 paesi del mondo.

I 16 Azzurri, già arrivati negli Emirati Arabi Uniti, sono pronti a sfidare gli avversari per la conquista dei titoli mondiali. Con il piazzamento nei primi quattro posti, gli atleti gareggeranno anche per ottenere le slot dirette di qualificazione alle Paralimpiadi di Tokyo 2020 valide per nazione.

Il battesimo al Mondiale per il tricolore sarà affidato ad Assunta Legnante. La capitana azzurra scenderà in pedana mercoledì 8 novembre alle 16 ore italiane, al secondo giorno di gare, nella specialità paralimpica in cui ha vinto praticamente tutto: il getto del peso per non vedenti, categoria F11. La lanciatrice napoletana si è ripresa quasi completamente dal piccolo infortunio al polpaccio sinistro ai Societari di Ostia quando ha realizzato il primato europeo di 37,74 nel disco. A Dubai l’obiettivo è il quarto successo consecutivo dopo aver vinto l’oro ai Mondiali del 2013, 2015 e 2017.

Mercoledì ci sarà anche Simone Manigrasso a scendere in pista nella qualificazione dei 200 T64, di cui vanta un bronzo europeo ottenuto a Berlino l’anno scorso. Il velocista amputato, argento iridato nei 400 a Londra 2017, è tornato in buone condizioni dopo la piccola operazione alla mano sinistra dovuta ad un incidente in pista la scorsa estate.

Alla vigilia del più importante appuntamento dell’anno il DT Vincenzo Duminuco dichiara: “Le condizioni climatiche sono più accettabili di quello che ci aspettavamo, anche se alcune sessioni di qualificazione sono in tarda mattinata e il caldo si farà sentire. La squadra è pronta, concentrata e ha voglia di fare bene. Stiamo lavorando sulle rifiniture pre-gara e ci aspettiamo conferma delle prestazioni che gli atleti hanno fatto durante questo lungo anno di attività agonistica”.

Rai Sport seguirà i Mondiali in diretta TV e web streaming con il commento di Luca di Bella e Claudio Arrigoni e le interviste di Elisabetta Caporale.

(Il Faro on line) (foto Marco Mantovani/FISPES)