Borgo San Martino, domenica arriva l’Acilia: missione tre punti

Cerveteri – Pensiero alla prossima gara casalinga, in casa contro l’Acilia. La formazione giallonera del Borgo San Martino sembra aver digerito la sconfitta seppur immeritata di Dragona e ha lasciato alle spalle la funesta domenica in cui meritava qualcosa di più.

In porta mancherà ancora Angelucci, fermato per due giornate che rientrerà il 17 novembre. Positiva è stata la prestazione di Dragona, terminata con una sconfitta, punizione troppo severa per quanto ha dimostrato la squadra di Rendina. Meglio perdere ora, che quando entrerà nel vivo il torneo, che per ora ha una protagonista, il Passoscuro, saldamente in testa alla classifica. Dopo cinque giornate comandano il girone i tirrenici, indicati come una delle favorite per il salto di categoria.

A Borgo San Martino rimane la convinzione di disputare un ottimo campionato e la sconfitta di domenica servirà per dare uno scossone agli undici di Rendina. I gialloneri fino ad oggi hanno dimostrato di giocare un buon calcio e con intensità e la prima sconfitta non deve far nascere allarmismi, ma rafforzare lo stato d’animo e il gruppo. Dunque testa all’Acilia e vincere una gara per risalire la china.

(Il Faro on line)