Centro Anziani a Parco Leonardo, l’iter per l’apertura alle battute finali

Fiumicino – Convocata l’Assemblea degli iscritti al Centro Anziani il 21 novembre 2019 per la raccolta delle candidature alle cariche di Presidente, di Consigliere del Comitato di Gestione e di Membro del Collegio di Garanzia.

“Siamo quasi alla fine dell’iter per l’apertura ufficiale del centro anziani di Parco Leonardo, prevista per dicembre, subito dopo le elezioni interne. Non abbiamo mai mollato e con pazienza abbiamo seguito le procedure amministrative necessarie alla sua realizzazione”, dichiara Antonio Canto, presidente del Comitato di Quartiere.

“Un plauso al Comitato Promotore, da Mella a Trinca e tutti gli altri a cui abbiamo dato manforte, meritevoli di averci creduto e portato avanti con passione questo progetto di cui beneficerà tutto il quartiere.

Sono persone di cuore che si sono spese per i propri coetanei senza indugi, portando a termine quanto auspicato. “I seniores sono un valore aggiunto, una garanzia di esperienza ed un supporto per le famiglie giovani”.

Come Comitato Parco Leonardo abbiamo sempre sostenuto questa iniziativa, giustificando il lungo percorso senza accampare scuse, ma spiegando i motivi e gli step burocratici indispensabili all’apertura di un circolo regolamentato da normative regionali“, prosegue Canto.

“Quando qualcuno sosteneva che non vi fosse bisogno di un centro anziani abbiamo sempre risposto che nessuno deve essere lasciato indietro – continua Canto – tanti o pochi non conta, se c’è anche la possibilità di dare uno spazio condiviso agli anziani del quartiere saremo sempre in prima linea per tutelare le loro necessità”.

“E così è stato. Apprendiamo con soddisfazione le ultime notizie positive. Il lavoro corale, la dedizione dei “ragazzi del comitato promotore è stata lungimirante. Continuiamo a lavorare per ampliare i servizi a Parco Leonardo ed alimentare lo spirito di comunità“, conclude Canto.

(Il Faro online)