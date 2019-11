Fiumicino, De Vecchis: “Il Ministro agisca sul caos soste in autostrada”

Roma – “Ho presentato un’interrogazione al ministro De Micheli perché dia urgenti risposte circa le condizioni dell’autostrada A91 Roma-Fiumicino dove moltissimi automobilisti preferiscono sostare selvaggiamente sulla corsia d’emergenza, provocando rallentamenti e numerosi incidenti stradali, come quello di qualche giorno fa nel quale ha perso la vita una ragazza”. Così il senatore della Lega William De Vecchis, vicepresidente della commissione Lavoro a Palazzo Madama.

“Perché – continua De Vecchis – non si dota la strada di un sistema tutor che sanzioni gli automobilisti scorretti? Perché non si allineano le tariffe di sosta a quelle delle aree urbane? Ci dicessero come intendono risolvere il problema e ce lo dicano velocemente: i cittadini non possono aspettare”.

(Il Faro online)