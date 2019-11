Foxes Horse Civitavecchia, sbancate le finali nazionali italiane di performance

Treviso – Terminate le Finali Nazionali 2019 presso il Centro Ippico il Cristallo di Casale sul Sile in provincia di Treviso.

Bellissimo l’evento organizzato dalla Fitetrec Ante. Non solo il Campionato Italiano, ma anche le Finali Regionali, da cui Civitavecchia esce con grandissima sorpresa di tutti vittoriosa con ben 4 titoli nazionali:

Primo posto per Giulia Fadda e Andrea Bufi rispettivamente nelle discipline Horsemanship & Ranch Riding e Horsemaship & Trail Horse. Secondo posto per Aurora Maccarini Horsemanship & Ranch Riding e secondo posto per Gabriele Bufi nel Trail Horse.

Altro 2 posto per Gioia Volpi nella disciplina superiore del Ranch Riding e un 3 posto Horsemanship per il più piccolo della squadra Gabriele Bufi. Esperienza sorprendente oltre ogni più rosea aspettativa visto l’esperienza e la bravura di tutti i cavalieri presenti alla manifestazione.

Partiti in punta di piedi con il massimo rispetto, la Regione Lazio rientra vincitrice e consapevole delle enormi capacità acquisite in questi mesi di duro lavoro.

(Il Faro on line)