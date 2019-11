Montalto di Castro, al Lea Padovani arriva “Figlie di Eva”

Montalto – Venerdì 8 novembre, alle ore 21:00, si apre il sipario al teatro Lea Padovani di Montalto di Castro per lo spettacolo “Figlie di Eva”, diretto da Massimiliano Vado e con Vittoria Belvedere, Maria Grazia Cucinotta, Michela Adreozzi e Marco Zingaro (nel ruolo di Luca Bicozzi).

La trama

“Figlie di Eva – si legge in una nota diffusa dagli organizzatori – è la storia di un uomo potente, che frega tre donne, che trovano il modo di vendicarsi. E’ la storia di un ragazzo che incontra tre fate madrine che lo aiutano a realizzare i suoi sogni. La storia di tre donne completamente diverse, che diventano amiche nonostante tutto. Cioè a dire che ‘Figlie di Eva’ è tre storie in una, come sono tre i nomi delle protagoniste: Elvira, Vicky e Antonia. Elvira. Dietro a ogni grande uomo c’è una grande donna: la segretaria. E lei è la Cadillac delle segretarie! Elvira sa, Elvira vede, Elvira risolve. A lei, il Cardinale Richelieu, le fa un baffo. Vicky. Moglie tradita, è una ‘povera donna di lusso’, sposata per il suo patrimonio. Un po’ ingenua, un po’ scaltra, un po’ colomba, un po’ volpe. Anzi lince, nel senso della pelliccia. Antonia. Prof di latino, emigrata, precaria, ma bellissima. E con una scomoda sindrome di La Tourette. Comunque romantica, in attesa del primo amore e di una cattedra”.

(Il Faro online)