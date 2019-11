Pista ciclabile a Sperlonga, è botta e risposta tra maggioranza e minoranza

Sperlonga – 1 milione e 490 mila euro. È questa la cifra stanziata dal Ministero delle Infrastrutture e dalla Regione Lazio ottenuta dal Comune di Sperlonga in seguito ad un apposito Bando pubblico in cui il progetto si è collocato primo in graduatoria.

“Il progetto esecutivo – fanno sapere dal Comune di Sperlonga – è già pronto, così potremo procedere rapidamente all’appalto dei lavori, curato direttamente dall’Astral – Agenzia Strade del Lazio – in stretta collaborazione con gli uffici preposti, regionali e comunali.

Questo importante intervento consentirà all’Amministrazione comunale di potenziare le piste ciclabili esistenti, di realizzare nel contempo un vero e proprio sistema di rete ciclo-pedonale che coprirà l’intera fascia retrodunale del litorale costiero e di collegare funzionalmente l’intera area urbana di Sperlonga mare con il centro storico.”

“Con questa ulteriore opera – afferma l’assessore Stefano D’Arcangelo – il Comune di Sperlonga consolida e afferma ancora una volta, il suo ruolo nella difesa ambientale al fine di migliorare la qualità della vita dei propri cittadini e dei turisti, nonché, la sua funzione di Ente locale propulsore dello sviluppo sostenibile delle piste ciclabili in ambito provinciale e regionale.”

Nei giorni scorsi, a Roma, si è svolto l’incontro l’Amministratore Unico dell’Astral l’Ing. Antonio Mallamo con il suo staff di tecnici, i quali sono già al lavoro per definire tutti gli atti di gara al fine di consentire, il più presto possibile, il concreto avvio dei lavori.

Il progetto, definito eccellente dalla Commissione di Valutazione e dai tecnici dell’ASTRAL, sarà presto presentato e illustrato puntualmente, dal Sindaco e dalla Giunta, all’intera cittadinanza.

Sperlonga cambia: “Ancora imposizioni da chi non conosce il Borgo”

Sul tema, intanto, sono già intervenuti gli esponenti della minoranza di Sperlonga, che, in una nota, fanno sapere: “Le scelte in tema di viabilità dovrebbero essere orientate a migliorare la mobilità urbana e la qualità di vita dei cittadini. Tutto questo la Giunta Cusani non lo sa e, dopo sei anni dalla realizzazione della pista ciclabile che ha di fatto segnato la separazione del centro storico da lungo mare, torna a parlare di pista ciclabile senza una progettazione di ampio respiro e senza coinvolgere la cittadinanza.

Nulla di nuovo sotto il sole. Ancora una volta il Sindaco decide per tutti, senza dialogare con i cittadini e con le varie categorie produttive e, se a qualcuno non sta bene, può sempre cambiare paese.

L’attuale tratto di pista ciclabile, con l’annesso senso unico di marcia, ha prodotto più danni che benefici. Il centro storico – prosegue la nota- è ormai una realtà a se stante, separata dal resto del paese, il traffico dei mesi estivi paralizza il lungomare e diversi commercianti, già schiacciati dalla crisi economica degli ultimi anni, hanno calato le serrande.

Il problema è sotto gli occhi di tutti, Giunta Cusani compresa, che per cercare di mettere una pezza a questo disastro aveva promesso la realizzazione di un anello viario che avrebbe dovuto diminuire i disagi per i cittadini. Sono passati anni, ma l’anello viario si è trasformato in un anello immaginario, mentre i disagi sono peggiorati.

La realizzazione di nuovi percorsi ciclabili non può portare benefici concreti se non è accompagnata da un confronto costante con i cittadini, da un piano della mobilità e da un potenziamento del sistema di trasporto pubblico urbano, mediante incentivi che favoriscano l’acquisto e l’utilizzo di biciclette o di altri mezzi non inquinanti.

A Sperlonga – prosegue la nota – il servizio di trasporto pubblico urbano è praticamente inesistente. Le persone che dalla zona di Lago Lungo, di Lago San Puoto, Fontana della Camera o di Punta Cetarola vogliono recarsi in centro o al porto sono costrette a utilizzare l’ automobile. Quanto al confronto con i cittadini c’è poco da dire: a Sperlonga è pura utopia.

I soliti annunci trionfalistici della maggioranza Cusani servono a poco, se non a dimostrare la distanza che separa chi amministra oggi Sperlonga dalle reali esigenze dei cittadini.

Progettare nuovi percorsi ciclabili senza risolvere i danni prodotti in passato, e senza ascoltare le istanze di chi vive questi disagi quotidianamente, è un grave errore. Un’amministrazione che voglia seriamente migliorare la qualità di vita dei cittadini – conclude la nota – dovrebbe avere l’umiltà di imparare dagli errori del passato, non l’arroganza di ripeterli.”

In foto: lo stralcio planimetrico della pista ciclabile

