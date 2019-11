Pomezia, il Comitato promotore di “Cambiamo” si presenta ufficialmente

Pomezia – E’ tutto pronto per la conferenza stampa di presentazione del Comitato Promotore della Provincia di Roma di ‘Cambiamo!’ che si terrà sabato 9 novembre, a partire dalle ore 11 presso l’hotel Simon in via Calvi 9, a Pomezia.

All’evento parteciperanno cittadini, attivisti, amministratori ed esponenti locali e saranno presenti Adriano Palozzi, consigliere regionale del Lazio e uno dei fondatori nazionali di ‘Cambiamo’, Pasquale Ciacciarelli, consigliere regionale del Lazio, Mario Abbruzzese, ex presidente del Consiglio regionale del Lazio e attuale responsabile regionale del comitato promotore “Cambiamo” Lazio, e Massimiliano Giordani, consigliere comunale di Ardea e responsabile del comitato promotore “Cambiamo” Provincia di Roma.

“Sabato sara’ un giorno molto importante perché presenteremo ufficialmente la squadra che lavorerà con impegno, dedizione, a stretto contatto con gli esponenti territoriali, per il radicamento di Cambiamo nell’area metropolitana di Roma Capitale: un territorio complesso, popoloso, al quale le istituzioni preposte non hanno mai dedicato la giusta attenzione ma che ha grandi potenzialità economiche, culturali e sociali – sottolineano Palozzi, Abbruzzese e Giordani- Il comitato promotore sara’ composto da 30 membri, espressione di tutti i quadranti territoriali della provincia di Roma ed è a totale disposizione di tutti coloro che intendono difendere e tutelare le istanze delle famiglie e credono in un centrodestra inclusivo, meritocratico e trasparente“.

Lo dichiarano attraverso un comunicato stampa, dal Comitato Promotore della Provincia di Roma di ‘Cambiamo!’

(Il Faro online)